Snelle dagvaarding voor diefstallen van tabak in Colruyt ADPW

24 juni 2019

16u56 0

De winkeldetective van warenhuis Colruyt in de Lombaardenstraat in Leuven betrapte zaterdag een man die vijf pakjes tabak had gestolen. De man verstopte de tabak in zijn ondergoed en betaalde enkel een zakje chips aan de kassa. Voorbij de kassa werd hij tegengehouden door de winkeldetective. De man wordt ook verdacht van winkeldiefstallen van tabak in de Colruytfilialen in de Lombaardenstraat en de Tiensesteenweg op 17 juni, 15 juni, 14 juni en 27 mei. De 31-jarige Leuvenaar werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij moet in juli voor de rechter verschijnen.