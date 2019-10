Snelheidsduivel rijdt meer dan 80 per uur in zone 30 ADPW

Agenten van de Leuvense verkeerspolitie haalden vrijdagnacht 23 bestuurders uit het verkeer voor een alcoholtest. Daarvan legden er twee een positieve test af. Eén van deze twee bestuurders was de agenten opgevallen omdat hij verschillende keren de voorrangsregeling met voeten trad en tegen veel te hoge snelheid in de zone 30 reed. Zo haalde het voertuig in de Brusselsestraat een snelheid van tussen 80 en 100 kilometer per uur.