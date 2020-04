Smoutebollen van 't Wit Madammeke vind je voortaan bij frituur Boem Patat EDLL

08 april 2020

14u10 0 Leuven Wie al dat lekkers van ‘t Wit Madammeke mist, is voortaan bij frituur Boem Patat aan het juiste adres. Vanaf vrijdag vind je bij de frituur in Kessel-Lo, naast een goed pak friet, dus ook smoutebollen en appelbeignets.

David Nijs van de Leuvense Frituur Boem Patat en Olivier Roland van ‘t Wit Madammeke slaan de handen in elkaar. In tijden van corona moeten de handelaars creatief uit de hoek komen en dat bewijzen deze twee heren. Vanaf vrijdag zijn er in de frituur aan de Martelarenlaan in Kessel-Lo ook smoutebollen en appelbeignets van ‘t Wit Madammeke verkrijgbaar. “Olivier was weggestuurd omdat hij smoutebollen verkocht met zijn foodtruck en dat mag niet meer. Omdat ik dat erg vond heb ik aan hem voorgesteld om bij mij in de frituur te komen werken. Voor de mensen van de buurt is dat ook leuk dat er eens iets anders is”, zegt uitbater David. Wie zijn eigen verpakking meebrengt, krijgt bovenop de bestelling trouwens drie smoutebollen gratis.