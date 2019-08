Smoke On The Wild Side scoort op BBQ-kampioenschap in Slovenië: “Thuisblijvers gaven advies via tablet” Bart Mertens

17 augustus 2019

18u00 0 Leuven Liefst drie prijzen…dat is de buit die het Leuvense BBQ-team Smoke On The Wild Side binnenhaalde op het BBQ-kampioenschap in Slovenië. Lang niet slecht als je weet dat er 27 professionele internationale teams deelnamen aan de wedstrijd. Opvallend detail: het Leuvense team onder leiding van Stijn Gille werd zelfs bijgestaan door een ploeg op het thuisfront die live alle bereidingen volgde en indien nodig advies gaf.

Een idyllisch meer, een barbecue met kwaliteitsvlees en samenhorigheid…meer lijk je niet nodig te hebben om er een gezellige dag van te maken onder mannen. Voor de meesten onder ons is dat een waarheid als een koe maar niet voor de leden van BBQ-team Smoke On The Wild Side uit Leuven en Bertem. Voor Smoke On The Wild Side is BBQ pure ernst, topsport zo u wil. Want iedereen kan een barbecue aansteken maar niet iedereen kan barbecueën…

Lake Zbilje

De oever van Lake Zbilje in de Sloveense hoofdstad Ljubljana was weliswaar mooi meegenomen maar hun deelname de internationale barbecuewedstrijd ‘Wild West Fest on Fire’ was het resultaat van een intensieve voorbereiding en veel trainingen om hun bereidingen tot in de puntjes te verfijnen. Klein obstakel was dat er nog 26 andere professionele teams aan de start kwamen die BBQ net zo ernstig nemen als het team van Stijn Gille, in het Leuvense ook wel bekend als de kok van restaurant Mykene in de Muntstraat. Als teamleader verdedigde hij de Belgische driekleur, al werd hij uiteraard wel bijgestaan door zijn trouwe ‘compagnons’ Sus Vandeweyer, Roland Severijns, Frank Dekeyser en Kristiaan Doom.

Het resultaat mag er zijn want Smoke On The Wild Side werd liefst drie keer met veel applaus onthaald op het podium van het BBQ-kampioenschap. “Tweede plaats in de categorie ‘kip’ en vierde voor de niet zo gemakkelijke ‘brisket’-bereiding. In de categorie ‘Dessert’ eindigden we als vijfde met de creatie van een kaastaart op de barbecue”, klinkt het bij de trotse teamleden. Blijft de vraag: wat is de geheime troef van Smoke On The Wild Side? Deze keer was dat onder meer een online verbinding met het thuisfront. “Kjell Van Laer volgde alles live op een tablet en gaf permanent advies vanuit het Leuven. Hij werd bijgestaan door thuisblijvers Guy Vantoortelboom, Danny Bout en Herman De Bie die ook deel uitmaken van Smoke On The Wild Side”, klinkt het.

Mooi palmares

Het is overigens niet de eerste keer dat Smoke On The Wild Side zich laat opmerken op het internationale BBQ-toneel. Zo won het team al verscheidene prestigieuze prijzen in nationale en internationale wedstrijden maar de overwinning in juli 2017 op het BBQ-tornooi in Wenen was veruit de mooiste. De reden daarvoor was niet ver te zoeken want dankzij die zege mocht Smoke On The Wild Side ons land vertegenwoordigen op de Jack Daniel’s World Championship Invitational Barbecue. Of korter gezegd: het WK BBQ in Lynchburg in Tennessee (USA) waar de wereldtop verzamelde en waar het Leuvense team een mooie eindscore liet optekenen. Feit is dat Leuven trots mag zijn op het palmares van Smoke On The Wild Side.