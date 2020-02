Smeulende sigaret zorgt voor brandje op Eénmeilaan Joris Smets

13u13 0 Leuven De hulpdiensten moesten woensdagavond even voor 21 uur uitrukken voor een brand in een appartement op de eerste verdieping van een flatgebouw op de Eénmeilaan in Kessel-Lo. Het vuur situeerde zich op het terras.

De brandweer trapte de deur open om het appartement binnen te kunnen. In de woning was enkel een kat aanwezig. Het vuur was snel geblust. Wellicht was een smeulende sigaret de oorzaak van het vuur. Nadat de asbak vuur had gevat sloegen de vlammen over op een houten tafeltje. Het glas van het terrasraam was door de hitte van het vuur gebarsten. De kat bleef ongedeerd. Het verkeer op de Eénmeilaan werd korte tijd omgeleid. De andere bewoners van het flatgebouw hadden uit voorzorg hun appartement verlaten, maar mochten na korte tijd alweer naar binnen.