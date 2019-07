Smeulende sigaret zet bloempot op terras in brand KAR

26 juli 2019

14u48 1 Leuven Een smeulende sigaret in een bloempot heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor een klein brandje gezorgd.

Het was een bewoner van de Parijsstraat die even na 2 uur melding maakte van de brand op het terras van de buren. Na het verwittigen van de hulpdiensten haastte de getuige zich naar de buren en belde hen uit bed. Enkele minuten later werd al terug gebeld met de melding dat het probleem was opgelost door middel van enkele emmers water. Behalve de bloempot had ook het houten terras wat brandschade opgelopen. De brandweer moest enkel nog ter plaatse komen voor controle.