Smartphones, zonnebril en cash geld gestolen

17 januari 2020

In de Panoramalaan in Wilsele werd er donderdag overdag ingebroken in een huis. De inbrekers braken een schuifraam open aan de achterzijde van de woning en konden zo de woning doorzoeken. Ze gingen aan de haal met twee smartphones, een zonnebril en cash geld. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.