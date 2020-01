Slechts één week respijt en dan flitsen de 34 nieuwe ANPR-camera’s zonder genade Bart Mertens

15 januari 2020

16u00 8 Leuven Vanaf maart wordt de verkeersveiligheid in de Leuvense binnenstad bewaakt door 34 nieuwe ANPR-camera’s. De stad Leuven verklaarde zopas om toch een proefperiode in te voeren zodat bestuurders kunnen wennen aan de nieuwe manier van handhaven, al blijft die periode wel beperkt tot een week.

Aanvankelijk was het de bedoeling om meteen boetes uit te delen maar schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) keerde terug op die beslissing. “We willen de mensen de kans geven om te wennen aan de nieuwe manier van handhaving”, klonk het enkele dagen geleden. Ondertussen heeft de stad Leuven beslist hoe lang die proefperiode zonder effectieve boetes dan wel zal zijn met de komst van 34 nieuwe ANPR-camera’s in het vooruitzicht. “Het gaat concreet om een week”, aldus schepen Dessers. “De reden daarvoor is te vinden in het feit dat er geen sprake is van een nieuwe verkeerssituatie. Die is al drie jaar hetzelfde. Mensen weten perfect waar ze mogen rijden en waar niet in het centrum van Leuven. Er verandert niets, op de manier van handhaving na dan. Tot op heden riskeerde je een boete als je een verbodsbord negeerde, op voorwaarde dat de politie je betrapte op die overtreding. Vanaf maart zal een ANPR-camera dat werk overnemen, maar wel pas na de installatie van de signalisatietotems om bestuurders duidelijk te maken wat kan en wat niet. Nogmaals, we voeren dit systeem in om de verkeersveiligheid te verhogen in Leuven en zeker niet om zoveel mogelijk boetes te kunnen innen.”