Slechts één Leuvense school in aanmerking voor Vlaams project Digital 4 Youth Bart Mertens

18 april 2020

12u30 0 Leuven De voorbije week is duidelijk geworden dat slechts één Leuvense school in aanmerking komt voor project Digital 4 Youth. Daarom heeft de stad Leuven beslist om een gedeelte van de ingezamelde laptops toch eerst aan jongeren in secundaire scholen te geven. “In het secundaire onderwijs is een laptop echt onmisbaar om de online lessen te volgen”, verduidelijkt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

Dankzij de solidariteit van heel wat Leuvenaars en bedrijven werden er al bijna 400 laptops binnengebracht in de ICT-hub aan basisschool de Ark 3. “We hebben al 330 laptops uitgedeeld. Vanaf maandag kunnen leerlingen die thuis geen computer hadden de onlinelessen mee volgen en opdrachten ontvangen en insturen”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

De kinderen van het zesde leerjaar krijgen laptops waar ze meerdere programma’s op kunnen installeren. Die kunnen ze meenemen naar het secundair onderwijs Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

Aanvankelijk wilde de stad Leuven vooral computers inzamelen voor kinderen in de basisscholen. Voor leerlingen in de secundaire scholen wachtte het stadsbestuur het Vlaamse project Digital 4 Youth af. De voorbije week werd duidelijk dat slechts één Leuvense school in aanmerking komt voor laptops vanuit dat project. Daarom besliste het schepencollege om toch eerst jongeren in secundaire scholen te helpen. “In het secundaire onderwijs is een laptop echt onmisbaar om de online lessen te volgen”, aldus schepen Wadera. “Maar ook de leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs kregen een computer. De jongere leerlingen krijgen de lichtere toestellen waarmee ze op het internet kunnen want dat volstaat voor het werk in de lagere school. De kinderen van het zesde leerjaar krijgen laptops waar ze meerdere programma’s op kunnen installeren. Die kunnen ze volgend jaar meenemen naar het secundair onderwijs.”

De stad Leuven blijft overigens zoeken naar bijkomende computers. “Er is nog altijd een grote vraag naar computers voor het onderwijs en Leuvenaars in kwetsbare situaties”, klinkt het. Bedrijven en Leuvenaars die willen helpen, kunnen dat via platform Leuven Helpt. Computers kunnen op werkdagen ook rechtstreeks worden afgeleverd in school Ark 3 (Martelarenlaan 313, Kessel-lo).