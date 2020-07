Slechts één coronapatiënt aan beademingstoestel in UZ Leuven Bart Mertens

30 juli 2020

17u30 1 Leuven In UZ Leuven ligt op dit moment slechts één coronapatiënt aan een beademingstoestel.

Nog één andere patiënt verblijft op de afdeling intensieve zorgen en drie anderen krijgen verzorging op de gewone corona-unit van het Leuvense ziekenhuis. Vijf in totaal dus en dat is er eentje minder in vergelijking met woensdag. Momenteel is er ook geen sprake van nieuwe bevestigde coronapatiënten op intensieve zorg.

Woensdag werden er in het Leuvense labo welgeteld 1.243 coronatesten uitgevoerd met slechts vijf positieve testen tot gevolg. Dat zijn er iets meer in vergelijking met dinsdag. Toen voerde het labo 1.259 testen uit waarvan er twee positief bleken te zijn.