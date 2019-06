Slecht nieuws voor de skaters: skatepark ’t Fort afgebroken ADPW

15 juni 2019

12u01 1

Bij een controle van het skatepark in ‘t Fort in Wilsele werd vastgesteld dat het door intensief gebruik versleten en onveilig was. “De skaterampen werden dan ook verwijderd. Veiligheid primeert en we willen ongevallen voorkomen”, vertelt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). “Het is nog niet duidelijk of er op dezelfde plaats een nieuw skateterrein zal komen.” Tijdens de zomervakantie komen er wel drie tijdelijke skateplekken aan de kerk van Wilsele, aan het sportcomplex Ymeria in Wijgmaal en aan het Schorenshof in Wilsele. Daarvoor wordt er samengewerkt met de Skate community ‘vzweetje’ die ook zeer actief zijn in het skatepark in Stelplaats dat vorig jaar werd gebouwd. Daarnaast zijn er ook nog de vaste skateplekken aan het sportcomplex van Kessel-Lo en aan de Sportoase in Heverlee”, zegt Vansina.