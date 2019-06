Slagerij Rondou uit Leuven sloot de deuren maar dat bleek een grap. UNIZO lanceert campagne 'Winkelhier' Bart Mertens

12 juni 2019

14u00 0 Leuven UNIZO lanceerde vandaag een campagne om consumenten aan te zetten om lokaal te winkelen. Om de campagne kracht bij te zetten, sloten enkele bekende winkels in Vlaanderen vandaag even de deuren, waaronder slagerij Rondou in Leuven. “Zelf kiezen we dus ook heel bewust voor lokaal. Wij kopen onze koeien en gevogelte zoveel mogelijk van boeren uit de buurt”, zegt Filip Rondou.

De voorbije maanden sloten in heel wat Vlaamse steden bekende handelszaken de deuren. Ook Leuven ontsnapte niet aan die evolutie, ondanks het feit dat Leuven een behoorlijk rapport kan voorleggen inzake leegstand in handelspanden. UNIZO besloot om de negatieve perceptie die soms ontstaat door de sluitingen te counteren met een campagne die de nadruk legt op de kwaliteit die lokale handelaars aanbieden. De organisatie wil consumenten er met de campagne ‘Winkelhier’ meer bewust van maken dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben in het verhaal. Steeds meer klanten kiezen immers voor online shoppen. “Op steeds meer plaatsen houden handelaars het voor bekeken en neemt de leegstand toe. Ieder van ons ziet het gebeuren, betreurt het en haalt vervolgens de schouders op. We beseffen te weinig dat we dit als consument zelf mee in de hand hebben”, klinkt het.

Niet het feit dat we meer online kopen is het probleem maar wel het gemak waarmee we dat op grote schaal in het buitenland doen Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel

Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: “Niet het feit dat we meer online kopen is het probleem maar wel het gemak waarmee we dat op grote schaal in het buitenland doen. Zonder dat we er bij stilstaan, verdwijnt dat geld over de grens om niet meer terug te keren naar onze economie. Zo ondergraven we uiteindelijk onze eigen welvaart. Je kan immers niet verwachten dat die leuke winkel om de hoek blijft bestaan als je er zelf steeds vaker wegblijft en er nauwelijks nog iets koopt. Laat staan dat die winkeluitbater je broer of nichtje als werknemer in dienst kan houden of nog kan investeren een lokale sportclub of gezellige kerstverlichting in de straat.”

Om de lancering van de campagne onder de aandacht te brengen, sloten op verschillende plaatsen in Vlaanderen enkele bekende handelszaken vandaag de deuren. Tijdelijk dan toch want omstreeks 11 uur openden de deuren alweer nadat ’s ochtends de boodschap ‘’Wij stoppen. Bedankt voor alle jaren’ was verschenen. In Leuven was dat het geval bij slagerij Rondou, bekend als leverancier voor Dagelijkse Kost van Jeroen Meus. “Product, ambacht en service staan bij ons centraal”, reageert Filip Rondou. “Er zijn klanten die al 50 jaar langskomen in onze zaak. Velen kennen we bij naam en daar bouw je een hechte band mee op, offline maar ook online. Online bestellen is ook mogelijk met levering aan huis door de Leuvense koerierdienst Vites. Zelf kiezen we ook heel bewust voor lokaal. Wij kopen onze koeien en gevogelte zoveel mogelijk van boeren uit de buurt.”

Nog enkele cijfers: meer dan 50 % van de aankopen die de Belg online doet, gebeurt in het buitenland. Volgens eigen UNIZO-berekeningen kunnen de Belgische gezinnen samen 1.785 extra jobs in de nationale retail creëren door per jaar 100 euro extra aan te kopen in Belgische in plaats van buitenlandse winkels. In Vlaams-Brabant is de leegstand in handelspanden sinds 2008 overigens meer dan verdubbeld. Vooral winkels met huishoudtoestellen & elektronica-materiaal (-42%) en zaken met huishoudelijke artikelen (-35%) verdwijnen. Meer info over de campagne van UNIZO: www.winkelhier.be