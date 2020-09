Slachtoffers seksueel misbruik moeten in Brussel vijf maanden op uitspraak wachten: “Terwijl dader acht jaar cel riskeert en op vrije voeten is. De zaak Julie Van Espen is men blijkbaar al vergeten”

Leuven

Het arrest in de zaak van de Leuvense hockeycoach Christophe C. moest normaal woensdag vallen in het hof van beroep in Brussel. De veertiger stond er terecht voor verkrachting en aanranding van enkele van zijn spelers . Maar de slachtoffers kregen daar opnieuw een koude douche. “Zonder ons te verwittigen werd de uitspraak uitgesteld terwijl de zaak vier maanden geleden gepleit werd. De zaak Julie Van Espen is men blijkbaar vergeten”, reageert Erik Vergauwen, advocaat van een slachtoffer.