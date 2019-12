Slachtoffer dat zwaar ten val kwam op Oude Markt is uit coma ontwaakt Kim Aerts

26 december 2019

18u55 0 Leuven De 26-jarige man die zaterdagnacht op de Oude Markt in Leuven levensgevaarlijk gewond geraakte, nadat hij door een buitenwipper werd buitengezet, is uit zijn coma ontwaakt.

De twintiger werd zaterdagnacht buitengezet aan café Bardot door een portier. Tijdens de schermutseling zouden ze beiden ten val zijn gekomen. Het slachtoffer kwam met zijn hoofd hard op de grond terecht en liep een schedelbreuk op. In het ziekenhuis werd hij in coma gehouden, maar daar is hij nu uit ontwaakt. Hij herstelt verder op de afdeling intensieve zorgen.

Het parket vorderde een onderzoeksrechter om de zwaarwichtige feiten na te gaan. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de 30-jarige portier en een 24-jarige man die betrokken zou zijn geweest bij het incident, maar er werd niemand aangehouden. Het slachtoffer was de verjaardag van een vriend aan het vieren in de bar.