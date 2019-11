Sinterklaas maakt intrede in Leuven KAR

16 november 2019

18u30 0 Leuven Sinterklaas heeft zaterdagmiddag zijn intrede gemaakt in Leuven. Met veel tromgeroffel ging het in de koets door het centrum naar de Grote Markt.

De goedheilige man arriveerde omstreeks 13 uur aan het station. Van daaruit ging het met paard en koets via de Bondgenotenlaan door het stad richting stadhuis op de Grote Markt. Daar dansten de pieten met de kinderen tot Sinterklaas zijn intrek had genomen in Tafelrond. Omdat de Sint vorig jaar niet alle kinderen kon ontmoeten, ontstond er meteen een lange wachtrij tot aan de Tiensestraat. De eerste 500 kinderen kregen de kans om Sinterklaas te begroeten en met wat snoep terug huiswaarts te keren. De pieten waren voor de gelegenheid bruin geveegd. In 2016 - toen de eindhalte nog in Inno lag - waren de pieten donkerbruin. Patrick Onzia organiseert de stoet al 20 jaar. “Ik heb het vroeger altijd donkerbruin gedaan, nooit zwart. Maar tegenwoordig heeft elke stad of gemeente zijn eigen visie daar over. Volgende week in Brasschaat hebben we bijvoorbeeld wel donkere pieten.” De kinderen lieten het alvast niet aan hun hartje komen. Zij konden ook op de foto met Slecht Weer, het paard van Sinterklaas.