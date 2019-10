Sint-Pietersollege wint eerste editie van Masterchef Junior Bart Mertens

26 oktober 2019

16u30 0 Leuven Meer dan twintig leerlingen van het Sint-Pieterscollege, Sancta Maria Leuven, Heilig Hart Heverlee, VTI Leuven en De Wijnpers streden mee voor de titel ‘Masterchef Junior’. Uiteindelijk viel het team van het Sint-Pieterscollege in de prijzen, al lieten twee teams van Sancta Maria zich ook opmerken.

Een spannende kookwedstrijd voor jongeren met veel aandacht voor gezonde voeding. Dat was kort samengevat de allereerste editie van Masterchef Junior in HAL 5 in Kessel-Lo. Met de kookwedstrijd willen EIT Food en Rikolto jongeren bewust maken van de betekenis en het belang van duurzame voeding. Rikolto heeft ook een GoodFood@School-programma om Leuvense scholen te laten werken aan een gezond en duurzaam voedingsbeleid.

Twee topgerechten

De jonge chefs kregen in totaal twee uur om hun gerechten voor te bereiden maar kregen eerst van Caroline Huyghe (Leuven 2030), Dr. Erica Rutten (UCLL) en Pieter-Jan Lint (Plantaardige Gastronomie) te horen wat duurzame voeding nu precies inhoudt. Daarna gingen ze aan de slag om de jury twee topgerechten voor te schotelen waaronder één plantaardige schotel, telkens met lokale ingrediënten. Masterchefs Kenny Bernaerts, Pieter-Jan Lint en Kwinten De Paepe moesten proeven. “Het was een zeer moeilijke beslissing om het beste gerecht te kiezen want we waren echt onder de indruk”, aldus Kenny Bernaerts.

Uiteindelijk gaf de jury haar zegen aan het team van Lotte, Arwen en Anne van het Sint-Pieterscollege. Zij mogen zich trots ‘Masterchef Juniors’ noemen. “Ze imponeerden de juryleden met een curry van pompoen, pastinaak, kikkererwten en een witloofsalade met aardappelwafeltjes en een bieslookmayonaise als saus. Ook twee teams van Sancta Maria vielen in de prijzen voor het ‘beste vegan’ en het ‘beste niet-vegan’ gerecht”, laat de Leuvense topchef Kwinten De Paepe nog optekenen. Rikolto en EIT Food bedankten elke deelnemer nog met leuke gadgets zoals een herbruikbaar Dopperflesje en een brooddoos van bamboe om hun leven nog duurzamer te maken.