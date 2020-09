Sint-Norbertusschool opent ‘strappad’ en vernieuwde schooltuin Joris Smets

18 september 2020

17u00 0 Leuven Vandaag heeft VBS Sint-Norbertus in Heverlee het ‘strappad’ en de vernieuwde schooltuin geopend. De bedoeling is om de kinderen gans het jaar door meer in beweging te krijgen en het groene karakter van de school nog meer in de verf te zetten met de vernieuwde schooltuin.



“Ik vind het fijn dat de school creatief aan de slag ging om kinderen beweegruimte in het groen te geven en hen tegelijkertijd oefenkansen te geven om veilig te voet, met de step of de fiets naar school te komen. Zo is de keuze voor duurzame verplaatsingen voor ouders gemakkelijker.” Zegt Lalynn Wadera, schepen van onderwijs.

Veilige omgeving

Samen met ouders, het schoolteam, leerlingen en vzw Atelier Parkoer werd een masterplan uitgewerkt voor het project. Voor de aanleg van het strappad kon de school rekenen op 5000 euro aan subsidies vanuit de provincie Vlaams-Brabant en Cera foundation. “Dit verkeerspad zorgt er mee voor dat we onze kinderen in een veilige omgeving kunnen laten kennis maken met de verkeersregels en ze behendiger op de fiets kunnen maken”, klinkt het bij de school. “Naast de aanleg van het strappad, dat ook de toegankelijkheid tot onze Maggie-pop-up-school bevordert, hebben we dankzij de subsidies ‘groenplaats’ van Stad Leuven ook een masterplan voor de schooltuin laten maken. De tuin was al groen, maar nu zijn er extra speelzones gecreëerd. Het strappad vormt een mooie rode draad langsheen deze verschillende speelzones.

“De stedelijke subsidies voor ‘groenplaatsen’ maken niet alleen dat speelplaatsen onthard en vergroend worden”, zegt een tevreden Dirk Vansina, schepen van jeugd. “De schooltuin wordt ook in de toekomst tijdens weekends en vakanties opengesteld voor kinderen uit de buurt.”