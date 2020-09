Sint-Michielskerk opent deuren voor eerste optreden sinds corona: pianiste Marie François brengt The Corona Cure Bart Mertens

24 september 2020

14u30 3 Leuven Voor het eerst sinds corona opent de Sint-Michielskerk haar deuren voor een culturele activiteit. Meer concreet zal de getalenteerde pianiste Marie François (27) op 3 oktober optreden in de kerk. François wordt in binnen- en buitenland beschouwd als een toptalent.

Toen de getalenteerde Marie François zich begin dit jaar klaarstoomde voor enkele wedstrijden in Spanje en Hongarije sloeg het coronavirus in als een bom. Van de ene dag op de andere werden al haar concerten geannuleerd en met haar concerten verdwenen ook haar inkomsten. Net zoals de hele cultuursector kreeg Marie het zwaar te verduren door de strenge maatregelen maar de jonge pianiste wou zich naar eigen zeggen niet laten leiden door ontgoocheling. Daarom besliste ze om eigenhandig -zonder steun van de overheid of eender welke organisatie- een viertal concerten te organiseren onder de noemer The Corona Cure. In Leuven was het bestuur van de Sint-Michielskerk meteen enthousiast om de pianiste een plek te geven en haar te steunen in de organisatie van de concerten. Extra speciaal is dat Marie François Leuven bijzonder goed kent als gewezen leerling van het Lemmensinstituut waar ze cum laude afstudeerde. Ze kijkt dan ook enorm uit naar het concert op 3 oktober in de Sint-Michielskerk.

Klara

“Enerzijds om terug te doen wat ik het liefst van al doe: piano spelen. Anderzijds omdat corona duidelijk maakte hoe hard mensen naar live-performances snakken. Met niets anders te vergelijken. Muziek is balsem voor de ziel”, klinkt het bij de pianiste die tot ver over de landsgrenzen wordt geprezen voor haar talent. Haar debuutalbum ‘Eclected/Being Me’ bewijst dat talent overigens eens te meer en stond wekenlang bij de best verkochte klassieke platen op Apple Store. In Vlaanderen is Marie François ook geregeld te horen op radiozender Klara en een paar jaar geleden maakte de muzikante ook furore in de Canvas-jongerenjury voor De Koningin Elisabethwedstrijd. Meer informatie: https://www.playandjoy.be/thecoronacure