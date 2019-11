Sint-Jacobsplein tijdelijk terug bereikbaar via de Biezenstraat EDLL

09 november 2019

De Biezenstraat, het Sint-Jacobsplein en de Sint-Hubertusstraat zijn vanaf vandaag terug open voor alle doorgaand verkeer. Tot en met 1 december is het Sint-Jacobsplein dus opnieuw bereikbaar langs Kapucijnenvoer en de Biezenstraat. Opgelet: bus 351 en 358 (richting Leuven) en bus 395 (in beide richtingen) blijven wel rijden via de huidige omleidingen. Vanaf 2 december tot en met mei 2020 wordt de zone opnieuw afgesloten voor rioleringswerken en werken aan de nutsvoorzieningen. Volgend jaar in juni starten eveneens rioleringswerken in de Monseigneur Van Waeyenberghlaan.