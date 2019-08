Simon Meurs (25) nieuwe voorzitter van JCI Leuven Bart Mertens

19 augustus 2019

17u45 5 Leuven JCI Leuven heeft met de 25-jarige Simon Meurs een nieuwe voorzitter. Meurs is een geboren en getogen Leuvenaar en IT-manager bij Triple A Solutions. “Ik wil de dynamiek van mijn voorganger Tim Dehaes voortzetten en zal ook mijn eigen accenten leggen”, klinkt het.

JCI (Junior Chamber International) is een wereldwijde organisatie waarbij meer dan 160.000 mensen tussen 18 en 40 jaar een meerwaarde proberen te bieden aan de gemeenschap via allerhande ondernemende projecten. Bekende projecten uit het verleden zijn de verkiezingen van de ‘Vlaams-Brabantse Jonge Ondernemer van het Jaar’ en JCI Connect, een mentorprogramma voor anderstalige nieuwkomers. De 25-jarige Simon Meurs stelde zich in maart 2018 kandidaat om lid te worden van JCI Leuven en trad in juni 2018 ook effectief als volwaardig lid toe. Nu mag hij zich één jaar lang voorzitter noemen van de grootste lokale afdeling in de provincie Vlaams-Brabant.

Passie

“Bij het volgen van mijn eerste ledenvergadering en bij het volbrengen van mijn eerste project wist ik dat JCI iets voor mij is. Met veel enthousiasme en passie voor de mensen en de visie van JCI heb ik mij gesmeten”, aldus de kersverse voorzitter van JCI Leuven. “Met het team van enthousiaste mensen achter mij ben ik er zeker van dat wij een meerwaarde kunnen zijn voor interne en externe projecten. Ik wil de dynamiek van mijn voorganger Tim Dehaes voortzetten en zal ook mijn eigen accenten leggen.” Meer info over JCI op www.jcileuven.be.