Servische inbrekersbende opgerold die gelinkt wordt aan minstens 70 feiten Kim Aerts

09 juli 2019

17u45 1 Leuven De Leuvense federale gerechtelijke politie heeft een Servische inbrekersbende opgerold. De bende was vooral actief in het plegen van woninginbraken.

In Luik vonden vorige maand verschillende huiszoekingen plaats. Zes verdachten werden van hun vrijheid beroofd. Vier vrouwen van 42, 41, 39 en 19 jaar werden aangehouden door de onderzoeksrechter te Leuven. Eén minderjarige werd geplaatst door de jeugdrechter in Luik. Meerdere verdachten worden nog opgespoord. Het onderzoek startte met een diefstal met braak in Leuven op 13 september 2018 waarbij enkele minderjarigen werden geïdentificeerd. Uit verder onderzoek bleek dat ze deel uitmaakten van een Servische bende die verbleef in Luik en sinds maart 2018 naar België was gekomen. Ze pleegden diefstallen met braak in woningen binnen en buiten het arrondissement Leuven.

Minderjarige en jonge meerderjarige familieleden

De rechercheurs konden minstens 70 feiten aan de bende linken. In het arrondissement Leuven werden inbraken gepleegd in Leuven, Aarschot, Tienen, Bierbeek, Bertem, Scherpenheuvel-Zichem en Landen. De diefstallen in woningen bleven niet beperkt tot België, maar er kwam ook aan het licht dat de bende naar de buurlanden trok om daar gelijkaardige feiten te gaan plegen. Uit het gerechtelijk onderzoek, dat samen gevoerd werd met lokale en federale politie, bleek dat de bende zowel minderjarige familieleden als jonge meerderjarigen op pad stuurde om diefstallen in woningen te gaan plegen.

Uitgebreid onderzoek

De bende kon lange tijd onder de radar blijven door het inzetten van jonge minderjarigen die illegaal in het land verbleven en op pad werden gestuurd zonder identiteitsdocumenten of rijbewijs. Bij controles gaven ze telkens valse namen en adressen op. Ze maakten gebruik van voertuigen die meestal werden aangekocht in het buitenland en die niet ingeschreven noch verzekerd waren. Door een uitgebreid onderzoek konden de opdrachtgevers en hun kompanen geïdentificeerd worden en kon de rol van éénieder in kaart gebracht worden. De vier vrouwen die door de onderzoeksrechter zijn aangehouden, stuurden de inbraken aan. Bij huiszoekingen op 17 juni 2019 werden diverse juwelen, horloges, cash geld, en een geldtelmachine in beslag genomen. Drie voertuigen die de bende gebruikte, werden eveneens in beslag genomen. Het onderzoek wordt verder gezet door de Leuvense Federale Gerechtelijke Politie.