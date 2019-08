Septemberkermis palmt drie Leuvense pleinen in Bart Mertens

27 augustus 2019

16u51 8 Leuven Het Groot Verlof is voorbij in Leuven maar nog voor de eerste schooldag een feit is, wordt het volgende feest al ingezet: de Septemberkermis. De opbouw op liefst drie Leuvense pleinen is ondertussen volop bezig. “We openen de kermis vrijdagavond officieel met een stoet van het stadhuis op de Grote Markt naar het Herbert Hooverplein”, zegt schepen van Feestelijkheden Denise Vandevoort (sp.a).

De Septemberkermis –in de volksmond simpelweg Leuven Kermis- is in aantocht. Nu vrijdag wordt de kermis officieel geopend door het stadsbestuur en wel met een stoet inclusief fanfare van het Leuvense stadhuis naar het Herbert Hooverplein. Ondertussen is de opbouw van de kermis al volop bezig. Dit jaar palmen de kermiskramen drie Leuvense pleinen in: het Ladeuzeplein, het Herbert Hooverplein en het Martelarenplein.

Speciale Kinderdag A. Dewit

“We openen de kermis nu vrijdag met de stoet en het plezier gaat door tot zondag 22 september”, zegt schepen van Feestelijkheden Denise Vandevoort (sp.a). “Op de kermis zijn er zo’n 75 attracties voor jong en oud, van eendjes vissen tot spectaculaire attracties. Vrijdag 13 september wordt een speciale dag want dan staat er een vuurwerk op het programma. Uiteraard keert ook de prikkelarme dag terug en wel op maandag 16 september. Een andere traditie is de kortingsdag. Die vindt plaats op woensdag 18 september. Op woensdag 11 september is er tot slot de mooie geste van het Koninklijk Verbond der Jaartallen die zoals elk jaar de ‘Speciale Kinderdag A. Dewit’ organiseren.” Nog dit: de traditionele vrijdagmarkt op het Ladeuzeplein en het Herbert Hooverplein verhuist tijdelijk tijdens de Septemberkermis.