Seppe (24) gaat viraal met open brief over zijn ontslag: week voor hij recht heeft op vast contract wordt interimcontract niet verlengd Kim Aerts

10 mei 2020

19u21 46 Leuven Seppe De Meulder (24) uit Leuven moet opnieuw sollicatiebrieven op de post doen. Een week voor hij wettelijk recht zou hebben op een vast contract werd zijn interimcontract na bijna zes maanden niet verlengd. “En dat stond in de sterren geschreven”, kaart de twintiger een voor velen herkenbare situatie aan.

“Midden november vorig jaar begon ik via interimcontract te werken als orderpicker in het Leuvense magazijn van Aveve (voedingswinkel en partner van de Belgische boer en tuinder, nvdr.). Permanente onzekerheid, maar na zes maanden werken op interimbasis is het bedrijf verplicht om je een vast contract te geven. We zijn vandaag vijf maanden en drie weken verder en wat in de sterren geschreven stond, is gebeurd: de samenwerking wordt niet verlengd, zoals dat dan mooi heet”, steekt Seppe van wal. Hij deed zijn relaas ook op sociale media en daar kreeg hij meer dan duizend reacties.

“Dit is niet het verhaal van Aveve. Dit is het verhaal van onze maatschappij. Er is een heel grote groep mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Dat merk ik aan de vele reacties die ik kreeg. En veel van hen zitten in veel slechtere papieren dan ik. De constante dreiging van ontslag is de stok waarmee we worden opgejaagd. Als je hard werkt, zo wordt ons voorgehouden, kan je een vast contract verdienen. En inderdaad: gedurende de periode dat ik voor Aveve werkte, veroverden twee collega’s een vast contract. Ik ben blij voor hen. Maar in dezelfde periode zag ik zeker vijftig nieuwe collega’s komen en gaan.”

Wanneer gevraagd wordt om uitzonderlijk ook een aantal zaterdagen te komen werken, ging ik daar net als al mijn interim-collega’s op in. In de hoop een vast contract te kunnen krijgen, en uit verantwoordelijkheidszin Seppe De Meulder

In de val

Seppe trapte naar eigen zeggen ook in die ‘val’, zoals hij het zelf noemt. “Wanneer gevraagd wordt om uitzonderlijk ook een aantal zaterdagen te komen werken, ging ik daar net als al mijn interim-collega’s op in. In de hoop misschien een vast contract te kunnen krijgen en uit verantwoordelijkheidszin.”

Bij Aveve kunnen ze niet reageren op de persoonlijke situatie van de twintiger. “Daarvoor zouden we contact moeten opnemen met het interimkantoor”, zegt Aveve-woordvoerder Stephanie Deleul. “We kunnen niet aan alle medewerkers een vast contract bieden, omdat we soms gewoon tijdelijk mensen nodig hebben. En dat weten die mensen als ze een interimcontract ondertekenen. Wij doen alles wettelijk volgens het boekje.”



