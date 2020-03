Senioreninspecteurs politie Leuven bellen 80-plussers op JSL

25 maart 2020

16u18 6 Leuven Vorige week namen senioreninspecteurs Patricia Van de Walle en Jean-Lou De Graef het initiatief om in deze coronatijden iets extra te doen voor hun doelgroep. Senioren zijn immers kwetsbaar voor het coronavirus, staan er vaak alleen voor en informatie over het coronavirus (via het internet) bereikt hen moeilijk, ook in Leuven. Daarom belden de senioreninspecteurs een aantal senioren op waarmee ze de afgelopen jaren al contact hadden tijdens hun werk. Ze vroegen hen hoe het ging, of de oudjes vragen hadden rond het coronavirus en of ze iets voor hen konden doen. Deze 80-plussers glijden immers vaak in isolatie of eenzaamheid.

De senioreninspecteurs contacteerden de stadsdiensten met de vraag of ze ook samen iets extra konden doen voor de senioren in de stad. Het plan rijpte om alle 80-plussers een brief te sturen met heel wat nuttige informatie rond het coronavirus, zoals telefoonnummers waar zij terechtkunnen met hun vragen over COVID-19. In een tweede fase zouden alle Leuvense 80-plussers een persoonlijk telefoontje ontvangen, met uitzondering van de mensen die in een gemeenschap, serviceflats of een woonzorgcentrum wonen. Zij worden immers voldoende omkaderd.

Dankbaar

Het college van burgemeester en schepenen bleek erg gecharmeerd en gaf onmiddellijk toestemming voor dit initiatief, waarna de stadsdiensten vorige week al de brief opstelden en verstuurden. De 80-plussers reageerden erg dankbaar en verrast op deze brief. Ze voelden zich door het initiatief belangrijk en niet vergeten. Enkelen onder hen belden dan ook om onze senioreninspecteurs te bedanken. “Door de coronamaatregelen hebben we allemaal wat minder contact met onze omgeving”, vertelt een bezorgde schepen van senioren Denise Vandevoort. “Maar dat geldt des te meer voor 80-plussers die nog thuis wonen en nu niet kunnen terugvallen op familie, vrienden en buren. Zij missen misschien broodnodige hulp, terwijl ook de eenzaamheid zwaar kan wegen. Daar willen we vanuit Stad Leuven iets aan doen. De senioreninspecteurs zijn de geknipte vertrouwensfiguren om deze mensen te bereiken.”

Leuven Helpt

Deze week komt deel twee van de actie aan bod: heel wat alleenstaande en kwetsbare 80-plussers in de stad mogen zich verwachten aan een telefoontje van politie Leuven. Daarenboven krijgt iedereen die opgebeld wordt en die de senioreninspecteurs nog niet kent, een flyer thuisgestuurd. Nadat COVID-19 bedwongen is, plannen Patricia en Jean-Lou een huisbezoek bij deze mensen. Niet alleen de senioreninspecteurs bellen de 80-plussers, maar ook de studenten-, horeca- en ziekenhuisinspecteurs steken deze week een tandje bij om ervoor te zorgen dat al deze senioren zich kunnen verwarmen aan menselijk contact via de telefoonlijn. Wordt het tijdens het gesprek duidelijk dat een senior hulp nodig heeft (bijv. om boodschappen te doen, of naar de apotheek te gaan) in deze periode van verstrengde coronamaatregelen, dan zal dit gemeld worden aan ‘Leuven Helpt’, het initiatief van de stad waarbij Leuvenaars worden samengebracht om elkaar te helpen. Er wordt dan een vrijwilliger uit de buurt gezocht waar de senior een beroep op kan doen.

De doelgroepeninspecteurs zullen senioren die slechts af en toe nood hebben aan een babbeltje, rechtstreeks doorverwijzen naar de Stertelefoon. Deze senioren zullen dan wekelijks gebeld worden.

“Onze 80-plussers zijn echte plantrekkers. Dat neemt niet weg dat een helpende hand wel welkom is. En er zijn veel helpende handen die tekeningen maken, brieven schrijven en boodschappen doen voor mensen die niet buiten kunnen of mogen komen. ‘Leuven Helpt’ ook met een luisterend oor als de isolatie te eenzaam wordt”, aldus An Mondelaers, projectdeskundige seniorenbeleid stad Leuven.

Ben je geraakt door deze actie en wil je graag ook zelf het verschil maken voor een mede-Leuvenaar, stel je dan zeker kandidaat op ‘Leuven helpt’.

