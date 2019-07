Secundair onderwijs in Leuven: “Alle 12-jarigen hebben plek in eerste middelbaar” Maar digitiaal aanmeldsysteem moet nog beter volgens onderwijsschepen Kim Aerts

18 juli 2019

18u14 0 Leuven Meer dan 98 procent van alle leerlingen kan terecht in de secundaire school van eerste of tweede voorkeur. “Daarmee heeft het centraal aanmeldsysteem zijn dienst bewezen”, zegt onderwijsschepen Lalynn Wadera (sp.a).

Begin mei meldden alle leerlingen die naar het eerste jaar in een Leuvense school van het secundair onderwijs wilden zich aan. Ze vinkten de scholen waarin zij interesse hadden aan in het systeem en rangschikten die in volgorde van voorkeur. Op 14 mei verdeelde het computersysteem de leerlingen willekeurig over hun voorkeursscholen. Op 15 mei vernam 89 procent van hen dat ze terecht konden in de school van eerste voorkeur. De overige 11 procent kreeg een ticket om in te schrijven in een school van lagere voorkeur, een aantal onder hen kreeg geen ticket.

Ik ben blij dat iedereen de zomer in kan gaan met een duidelijk perspectief op een school van voorkeur. En nog blijer ben ik met de garantie dat we op deze manier alle kinderen gelijke kansen hebben gegeven om in te schrijven voor de secundaire school van hun voorkeur Lalynn Wadera

“We begrepen perfect dat het voor die laatste groep van 81 leerlingen en hun ouders even moeilijk was om in het ongewisse te zijn over de secundaire school waar ze volgend schooljaar terechtkonden. Tegelijkertijd zijn we er altijd van overtuigd geweest dat het in orde zou komen. Op het overleg hebben we hun bezorgdheden gehoord en hebben we hen op basis van onze ervaringen proberen gerust te stellen. We hebben hen ook beloofd echt mee te blijven zoeken naar oplossingen”, zegt Lalynn Wadera.

In de periode daarna kwamen er heel wat verschuivingen. Er waren leerlingen die zich registreerden voor een Leuvense school, maar tegelijk ook voor een school buiten Leuven. Uiteindelijk besloot een aantal van hen om niet naar Leuven te komen. Zo kwamen er verschuivingen, waardoor leerlingen die eerst geen ticket hadden, nu toch in een Leuvense school terechtkunnen. Leerlingen die eerst een school van derde of vierde voorkeur hadden, kunnen uiteindelijk terecht in een school die hoger op hun verlanglijstje stond.

Efficiënter

“Ik ben blij dat iedereen de zomer in kan gaan met een duidelijk perspectief op een school van voorkeur”, benadrukt Wadera. “En nog blijer ben ik met de garantie dat we op deze manier alle kinderen gelijke kansen hebben gegeven om in te schrijven voor de secundaire school van hun voorkeur. Naar de toekomst toe willen we dat nog meer kinderen meteen weten dat ze in de school van hun voorkeur terechtkunnen. De ervaring dit jaar heeft geleerd dat het systeem nòg beter zou kunnen werken als we het uitbreiden naar scholen uit de ons omringende steden. Dan voorkomen we dubbele registraties en maken we nog sneller de juiste koppeling tussen leerlingen en hun voorkeurschool. We bekijken momenteel hoe zo een regionale samenwerking mogelijk is”, besluit de onderwijsschepen.