Scouts Wilsele gaat op kamp en neemt mee…een aanhangwagen met zonnepanelen Bart Mertens

21 juni 2019

17u00 0 Leuven Scouts Wilsele bouwde dit jaar een aanhangwagen met zonnepanelen om op kamp te gaan. “Zo zijn we voorzien van stroom om een koelkast te gebruiken en vermijden we dat ons kamp wordt afgelast door een voedselvergiftiging”, zegt Quinten Wouters.

Met het milieubewuste jaarthema ‘Minder is meer’ in het achterhoofd konden de leden van scouts Sint-Maarten Wilsele niet anders dan actie ondernemen voor een beter milieu. Twee leden, Lander (20) en Quinten (21), namen het voortouw en besloten op zoek te gaan naar een milieuvriendelijke oplossing voor het bewaren van voedsel tijdens het zomerkamp. Het resultaat? Een aanhangwagen op zonnepanelen om groene stroom te produceren tijdens het kamp.

Vier panelen

“Vier grote panelen moeten voldoende stroom voorzien om een koelkast en enkele kleine elektrische apparaten aan te drijven”, aldus initiatiefnemers Lander (20) en Quinten (21). “Buiten wat meer comfort, zorgt de wagen er ook voor dat onze leden veiliger op kamp gaan omdat het voedsel koel bewaard kan worden in de koelkast. Er zijn jaren geweest waarin we een koelkast met generator meenamen op kamp, maar die maakte veel lawaai, is duur en erg vervuilend. Tot nu toe werd er steeds een koelput gegraven waarin het eten dan in een metalen kist bewaard werd. Een echt veilige oplossing was dat niet.”

Mechelen

Lander en Quinten vonden inspiratie bij een gelijkaardig project in Mechelen. “Na het contacteren van een aantal partners kwam het project in een stroomversnelling terecht. Cera, Batisol en mijnLeuven gaven ons de middelen om ons project vorm te geven. We konden in het magazijn van Batisol terecht om aan ons systeem te bouwen. Hun expertise op vlak van zonnepanelen heeft ook veel nut gehad. Het meeste werk gebeurde echter op het scoutsterrein. De aanhangwagen werd voorzien van een inklapbaar frame om de panelen op te monteren, de volledige elektrische installatie en opslagvakken om de panelen in te steken tijdens het rijden. Het hele systeem staat gebruiksklaar in 20 minuten.”

Nog dit: de vier zonnepanelen leveren stroom aan een batterij die een koelkast draaiende houdt en voldoende energie overhoudt om gsm’s, boxen en lichtbronnen van stroom te voorzien. De zoutwaterbatterij is trouwens de enige soort batterij die volledig ‘cradle-to-cradle’ recycleerbaar is, zonder gebruik van toxische metalen. Zelfs zonder de panelen heeft de batterij genoeg reserve om de koelkast twee dagen aan te drijven.