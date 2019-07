Scouts en dorpscomité dienen voor tweede keer bezwaarschrift in tegen bouw van nieuwe huizen op Savio-site EDLL

26 juli 2019

12u05 0 Leuven De nieuwe eigenaar van de Savio-site heeft voor de tweede keer een verkavelingsaanvraag ingediend voor de bouw van drie nieuwe huizen. Een bouwplan waar de scoutsgroep Sint-Maarten en het dorpscomité 3012WD niet mee akkoord gaan. Ze slaan opnieuw de handen in elkaar en dienen een bezwaarschrift in met 250 handtekeningen.

De Savio-site is het voormalige schoolgebouw ‘Savio’ aan de Natuurvriendenlaan in Wilsele. Na verkaveling zouden hier drie nieuwe huizen worden gebouwd vlak naast het scoutslokaal. Een bouwplan waar de scoutsgroep Sint-Maarten en het dorpscomité niet mee akkoord gaan. Zij willen dat het stadsbestuur het oude gebouw opkoopt en er een groene toegankelijk site van maakt met gemeenschapsvoorzieningen. “De bouw van nieuwe huizen vlak naast onze lokalen zou de werking van onze scouts afremmen door meer klachten van geluidsoverlast. Ook al proberen we het stil te houden, ze zullen altijd last hebben. Terwijl wij met onze 250 leden net fungeren als draaischijf en zorgen voor spel, sport en sociale verbindingen én dat al bijna 100 jaar op deze locatie”, zegt hoofdleider Quinten Wouters.

Stad Leuven bood twee keer te laag

“Voordien was het gebouw van de kerkgemeenschap, onder leiding van deken De Gendt, en die ging het verkopen. Stad Leuven toonde de intentie om het gebouw te kopen want het stond op een bepaald moment ingeschreven in de begroting, maar ze boden twee keer te laag. Daarna werd het dus verkocht aan een ontwikkelaar”, aldus Quinten. De nieuwe eigenaar diende in augustus vorig jaar al een eerste verkavelingsvergunning in, maar die werd geweigerd nadat Scouts Sint-Maarten Wilsele en dorpscomité 3012WD een front vormden tegen de aanvraag. “Die aanvraag stond vol vormfouten. Er was bijvoorbeeld niet voldoende ruimte voorzien voor de hulpdiensten. Dus dat was gemakkelijk te verwerpen”, zegt Quinten. Ze verzamelden toen 219 goedgekeurde handtekeningen en kregen gelijk.

Een tweetal weken geleden kregen de scouts en het dorpscomité te horen dat er een nieuwe verkavelingsaanvraag is ingediend, opnieuw voor de bouw van drie huizen. “Al die vormfouten zijn in de nieuwe aanvraag natuurlijk aangepast. Het was zoeken om nog argumenten te vinden, maar we hebben er toch gevonden. De voorgevel aan de straatkant moet minstens 10 meter breed zijn voor een halfopen bebouwing en dat is hier niet haalbaar met drie huizen. We hopen dat de aanvraag dus opnieuw wordt afgeketst”, aldus Quinten.

Scouts wil nog steeds dat Stad Leuven de site koopt

“We willen nog steeds dat stad Leuven de site opkoopt zoals ze eerder aangaven en dat er constructief overleg volgt om er een plek van te maken die een meerwaarde biedt aan de hele buurt. Spijtig dat er tussen woord en daad vaak een verschil is”, klinkt het bij scouts Sint-Maarten. De scouts zouden de extra ruimte net kunnen gebruiken. “In onze visie kan de site een open en toegankelijke plek worden waar de jeugd van de nabijgelegen school Bleydenberg aan zijn trekken komt qua ontspanning en sport. Dit in het verlengde van het scoutsterrein. Na de sloop kan de site worden ingehuldigd met groen”, aldus Quinten. Tot voor kort gebruikten de scouts de Savio-speelplaats ook voor hun werking, maar ondertussen is die te bouwvallig geworden. “Het gebouw moet wel dringend gesloopt worden, want onlangs is er een stuk van het dak afgewaaid. Het wordt stilletjes aan gevaarlijk”, aldus Quinten.

Nieuw project rond de kerk

Stad Leuven zal de nieuwe aanvraag opnieuw onderzoeken. “De eerste keer werd de verkavelingsvergunning geweigerd en nu moet dat opnieuw onderzocht worden. Er volgt later een nieuw advies van onze stedenbouwkundige dienst. De intentie is er inderdaad vroeger geweest om de site op te kopen, maar de prijs is nu te sterk verhoogd. We zijn daarentegen wel in de voorbereiding van een nieuw project in de omgeving van de kerk van Wilsele. We zijn daar bezig met een ruimtelijk uitvoeringsplan om de gemeenschapsvoorzieningen eerder te situeren rond het centrum aan de kerk”, aldus schepen van ruimtelijk beleid, Carl Devlies.

Stad Leuven heeft nu twee maanden de tijd om een volledig antwoord te bieden. De makelaar kan nadien nog steeds in beroep gaan.