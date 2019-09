Schrappen opkomstplicht roept vragen op…”In Leuven vielen 6 doden in de strijd voor algemeen enkelvoudig stemrecht”, zegt Jaak Brepoels Bart Mertens

30 september 2019

19u00 0 Leuven De Vlaamse regering schrapt de opkomstplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen. Hoewel ons land nog één van de weinige is waar opkomstplicht is, leidt de afschaffing toch tot hevige discussies. Zeker in Leuven want op 18 april 1902 vielen er in de universiteitsstad zes doden tijdens een betoging voor het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen. “Onze stad heeft een dramatische bijdrage geleverd in de strijd”, zegt auteur Jaak Brepoels.

De volgende lokale verkiezingen staan op de agenda in 2024 en in tegenstelling tot de voorbije gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zal ‘gaan stemmen’ niet meer verplicht zijn. Dat heeft de nieuwe Vlaamse regering beslist in het zopas bekend gemaakte regeerakkoord. De beslissing leidt tot heel wat discussies, uiteraard tussen politici maar ook bij burgers. In universiteitsstad Leuven leeft die discussie misschien nog wel meer dan in andere steden want Leuvenaars die hun geschiedenis kennen zijn de zes doden tijdens de betoging voor algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen op 18 april 1902 nog niet vergeten.

Zwarte bladzijde

Op meerdere gevels in Leuven herinneren de woorden ‘Aan hen die vielen voor het algemeen stemrecht’ aan die zwarte bladzijde in de Leuvense geschiedenis. Op het Quinten Metsysplein staat ook een kunstwerk van Lucas Bernaerts en Luc Cauwenberghs om de herinnering aan de slachtoffers levendig te houden. Dagloner Martin Vanlens (39) en dokwerker Jan Ceusters (42) kregen een kogel in het hoofd en bakkergast Petrus Jens (16) kreeg er zelfs vijf te verwerken van de ‘garde civique’, net zoals de 17-jarige zeeplieder Petrus Imbrechts. Voerman Petrus Jansegers (38) sneuvelde dan weer na een kogel in zijn borst en de 22-jarige ajusteur Jan Govaerts stierf na een kogel in het linkeroog. Verder liepen Jan Govaerts (22), Jan Decembry en Guillaume Perdieus dodelijke verwondingen op nadat ze geraakt werden door kogels. Opvallend gegeven: slechts twee van de zes doden tijdens de zogenaamde Bloednacht waren echte socialisten.

De liberale burgemeester Vital Decoster zat er erg verveeld mee want hij had toelating gegeven voor de betoging. Het bevel om te schieten kwam niet van hem Auteur Jaak Brepoels

Auteur Jaak Brepoels verdiepte zich in het verleden al in de dramatische gebeurtenissen en blijft dat doen, onder meer voor cahier dat binnenkort verschijnt bij Salsa. “Leuven heeft op een dramatische manier bijgedragen aan de strijd voor algemeen stemrecht”, vertelt de Leuvenaar die onder meer het boek ‘Wij zijn de bouwers van een komende aarde. 125 jaar socialisme in Leuven’ schreef in 2011. “Er werd al sinds het einde van de 19e eeuw gestreden voor het principe ‘één man, één stem’ door de socialisten en de liberalen. De liberalen kregen in 1900 hun zin met een wetswijziging maar de socialisten bleven op hun honger zitten. In 1902 kwam het voorstel ‘één man, één stem’ opnieuw op de tafel maar het voorstel werd verworpen.”

“Toen duidelijk werd dat er geen millimeter werd toegegeven, brak er een staking uit. De socialistische volksvertegenwoordiger Prosper Van Langendonck van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) kwam op 18 april 1902 met de trein vanuit Brussel naar Leuven en meldde het slechte nieuws. Daarop brak er woede uit en de betogers trokken naar het Damiaanplein om te protesteren aan de woning van een belangrijk katholiek politicus. Daar viel al meteen de eerste dode. Ook in de Broekstraat –nu de Janseniusstraat- en op de hoek van de Tiensestraat en de Muntstraat vielen er doden toen de burgerwacht met scherp schoot op de betogers. Men heeft er nadien alles aan gedaan om de schuld voor de dodelijke slachtoffers in het kamp van de betogers te schuiven maar daar is nooit bewijs voor gevonden. Toenmalig burgemeester en liberaal Vital Decoster zat er erg verveeld mee want hij had nochtans toelating gegeven voor de betoging. Het bevel om te schieten kwam zeker niet van hem. De ordediensten hebben oververhit gereageerd op een bijzonder gespannen situatie.”

In het socialistisch bolwerk De Proletaar werd een noodhospitaal opgericht en het leger en de rijkswacht kwamen de burgerwacht vervangen in Leuven. De rust keerde terug maar het zou nog tot na WOI duren vooraleer er algemeen enkelvoudig stemrecht kwam voor mannen. “In 1913 was er opnieuw een staking maar die eindigde minder gewelddadig. Men voelde toen al dat het algemeen stemrecht niet meer tegen te houden was maar door de Eerste Wereldoorlog was de eerste verkiezing volgens het principe ‘één man, één stem’ pas een feit op 16 november 1919. Vrouwen hebben zelfs moeten wachten tot in 1948”, aldus auteur Jaak Brepoels die zelf jarenlang schepen was voor sp.a in Leuven.

We moeten toch beseffen dat de vanzelfsprekendheid van algemeen stemrecht die we vandaag kennen letterlijk bloed heeft gekost Auteur Jaak Brepoels

Brepoels heeft als kenner van de geschiedenis toch bedenkingen bij het schrappen van de opkomstplicht. “We moeten toch beseffen dat de vanzelfsprekendheid van algemeen stemrecht die we vandaag kennen letterlijk bloed heeft gekost. Peuteren aan de opkomstplicht vind ik persoonlijk niet goed. Een verkiezing met opkomstplicht is het enige moment dat elke burger zijn mening moet geven en dat is een democratisch voorrecht. Het valt me op dat men elke keer morrelt aan het verkiezingssysteem vanuit het eigen voordeel dat men hoopt eruit te halen als partij. De socialisten hebben destijds voordeel gehaald uit het afdwingen van het algemeen enkelvoudig stemrecht. Maar gaan de traditionele partijen van vandaag voordeel halen uit het schrappen van de opkomstplicht? Dat is lang niet zeker. Men lijkt de foertstem eruit te willen halen en hoopt dan de populariteit van extreme partijen in te dijken. Net zoals een eeuw geleden handelt men vanuit een eigen agenda. Kijk naar de uitslag van 26 mei. Het kan best zijn dat die me persoonlijk niet zint maar je krijgt wel een goed zicht op de mening van de burger. Niets wijst er trouwens op dat er minder mensen op pakweg Vlaams Belang zouden stemmen door de afschaffing van de opkomstplicht. Het valt nog maar af te wachten of deze beslissing de huidige traditionele partijen ten goede zal komen in 2024. Er zijn mensen die nu zeggen ‘hebben onze voorouders hiervoor gevochten destijds?’…Ik stel vooral vast dat politici een eeuw geleden morrelden aan het kiessysteem omdat ze dachten dat het hen goed zou uitkomen en dat politici een eeuw later nog steeds hetzelfde doen.”