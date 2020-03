Schouwbrand in Heverlee Bart Mertens

22 maart 2020

12u48 0

De Leuvense brandweer kreeg zaterdagnamiddag omstreeks 14.30 uur een oproep over een brand in de Goswin III-laan in Heverlee. Ter plaatse bleek het te gaan om een schouwbrand. Omdat de brandweer snel kon ingrijpen, bleef de schade beperkt tot een minimum. Niemand liep verwondingen op bij de brand.