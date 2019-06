School Stroom blijft mikken op september na instorting nieuwbouw Bart Mertens

18 juni 2019

16u45 0 Leuven De kans dat de nieuwbouw van school Stroom in Leuven klaar is tegen begin september is behoorlijk groot. Eind vorige week was dat nog onzeker nadat een deel van de skeletbouw op de hoek van de Vaartstraat en de J.P.Minckelersstraat was omgekanteld.

Vorige week vrijdag omstreeks 17.30 uur stortte een deel van school in aanbouw in. “Om een nog onduidelijke reden is een deel van de skeletbouw omgekanteld. Daardoor zijn er betonnen platen tussen de profielen gevallen. Daarbij vielen geen gewonden. Er kwamen ook geen brokstukken op de openbare weg terecht”, liet politiewoordvoerder Nicolas Del Piero toen optekenen. De brandweer moest nog bekijken hoe gevaarlijk de situatie was maar ondertussen is duidelijk dat het allemaal nog wel meevalt. Meer zelfs, de kans dat de nieuwbouw klaar is tegen het begin van volgend schooljaar is behoorlijk groot. Voor verdere vertragingen in de planning is echter geen ruimte meer.

Klooster

School Stroom ging eerder al van start met een honderdtal eerstejaars in het voormalig klooster van de Zusters van Liefde op het Sint-Jacobsplein in Leuven. Wachten op de nieuwbouw was geen optie want het Leuvense onderwijs staat al jaren onder druk en heeft nood aan extra capaciteit. School Stroom is een zoenaamde eerstegraadsschool en hanteert een bijzondere aanpak. “Stroom focust op een brede oriëntering”, liet directeur Willem Schoors al optekenen. “Het is vooral een school die onder stroom staat...waar leerlingen energie en prikkels krijgen om hun eigen weg te zoeken en te vinden.”

Evaluaties

Dat blijkt onder meer uit het verlaagde aantal klassikale lesuren Nederlands, Frans en wiskunde. In de plaats zijn er flex-uren in de vorm van drie halve dagen per week waarin leerlingen op eigen tempo de leerstof van die vakken verwerken. In Stroom ook geen traditionele proefwerken of rapporten met punten maar evaluaties doorheen het jaar die leiden tot een rapport met een duidelijk beeld van de groeimogelijkheden van de leerling.