School Stfran. wint wedstrijd van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen met ‘zitbank met gaten voor spiekbriefjes’ Bart Mertens

07 januari 2020

13u35 0 Leuven Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ontwikkelde een educatief pakket over persoonsgerichte zorg voor verpleegkunde opleidingen. Om hen een duwtje in de rug te geven, was er ook een wedstrijd die zopas werd gewonnen door Stfran. Die school kreeg vanmorgen een cheque van 2.500 euro voor de ontwikkeling van een zitbank met geheugengaten voor spiekbriefjes.

“Onze collega’s Sabine Janssens, Carla Kelchtermans en Kris Matuscsak gingen enthousiast aan de slag om het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie te integreren in ons curriculum en te koppelen aan stage-opdrachten”, zegt Katrien Staessens, directeur van Stfran. “Door een gedreven samenwerking met mensen met dementie, studenten uit het K1-traject ‘Casus jongdementie’ en de jonge ontwerpers Witse Verbeeck en Yarno De Greef hebben ze een creatief product ontwikkeld. De zitbank wordt telkens opnieuw in elkaar gestoken om samen de voldoening te voelen van het maken van een eindproduct. In het zitvlak van de bank zitten ‘geheugengaten’ en die zijn ideaal om spiekbriefjes in te stoppen die studenten en mensen met dementie helpen om met elkaar in gesprek te gaan. Het is een instrument om te ‘verlangzamen’ en echt contact te maken. De bank kreeg de naam Monument. De cheque van 2.500 euro zullen we besteden aan nieuwe projecten die studenten laten aanvoelen wat warme zorg voor personen met dementie betekent.”