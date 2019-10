School Heilig Hart verwelkomt nieuwkomers en het zijn voor één keer geen leerlingen… Bart Mertens

16 oktober 2019

16u02 0 Leuven Het Heilig Hartinstituut in Heverlee staat bekend als een school die iedereen met open armen welkom heet maar deze keer is de school toch in blijde verwachting van bijzondere gasten. Voor één keer geen leerlingen.... maar zwaluwen. “De nestkasten zijn goed voor 50 bijkomende nestplaatsen en moeten mee de zwaluwenpopulatie opkrikken”, zegt algemeen directeur Walter D’hoore.

Huiszwaluwen hebben zich aangepast aan het leven in de stad. Toch vindt de huiszwaluw steeds minder modder om haar nest te bouwen. Daardoor broeden zwaluwen maar één in plaats van twee of drie keer per jaar en neemt het aantal zwaluwen sterk af. De stad Leuven plaatste in mei nog 18 nestkastjes voor gier- en huiszwaluwen aan de gevels van gastvrije Leuvenaars. “We willen de zwaluwen die passeren in de stad zoveel mogelijk kansen geven om er een nest te bouwen”, liet Thomas Van Oppens (Groen), schepen van Dierenwelzijn, toen optekenen. Wie een nestkastje voor zwaluwen aan zijn of haar gevel wenst, kan trouwens nog altijd een aanvraag indienen via www.leuven.be/zwaluw.

Dubbele nestkasten

Ondertussen is ook het heilig Hartinstituut in Heverlee mee op de kar gesprongen. Regionaal Landschap Dijleland (RLD) plaatste vandaag met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven 25 dubbele nestkasten in de school. “Die nestkasten zijn goed voor 50 bijkomende nestplaatsen en moeten mee de zwaluwenpopulatie opkrikken”, zegt Walter D’hoore, algemeen directeur in het Heilig Hartinstituut. Ook de Leuvense schepenen Lalynn Wadera (sp.a) en Thomas Van Oppens (Groen) waren van de partij, net zoals Philippe Moreau (MOS-medewerker secundaire scholen provincie Vlaams-Brabant), Jan Verroken (algemeen coördinator RLD) en Annabel Pennings (biodiversiteitsmedewerker RLD). Samen huldigden ze de nestkasten officieel in. Het is nu enkel wachten of de inspanningen van de bomenploeg van de stad Leuven snel zullen leiden tot nieuwkomers op het Heilig Hart in Heverlee. “Voor één keer geen leerlingen maar wel zwaluwen”, klinkt het optimistisch.