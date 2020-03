Scholieren schrijven over geluk, onderwijs en wat écht telt in hun leven via nieuwe blog van KU Leuven EDLL

24 maart 2020

13u40 2 Leuven Door de coronacrisis beleven scholieren unieke tijden die sowieso in de geschiedenisboeken terechtkomen. Om letterlijk mee te schrijven aan dat stukje geschiedenis, heeft de faculteit Letteren van de KU Leuven een nieuw project gelanceerd. Via de blog ‘De 5 vragen’ kunnen scholieren schrijven over geluk, onderwijs en wat écht telt in hun leven. De actie kan alvast op heel wat enthousiasme rekenen.

De faculteit Letteren van de KU Leuven heeft het project ‘De 5 vragen’ gelanceerd. Via een online blog worden alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs uitgenodigd om met een tekst, tekening of een video te antwoorden op één of meerdere van de volgende vijf vragen. De vragen zijn opgedeeld in vijf thema’s: geluk, onderwijs, gelezen, leven en onvergetelijk.

1. Wat heb ik tijdens de afgelopen week geleerd over wat mensen gelukkig maakt?

2. Wat heb ik tijdens de afgelopen week geleerd over goed onderwijs?

3. Wat heb ik tijdens de afgelopen week gelezen dat anderen kan blij maken, ontroeren, verrassen of interesseren?

4. Wat heb ik tijdens de afgelopen week geleerd over wat écht telt in het leven?

5. Wat heb ik tijdens de afgelopen week geleerd dat ik nooit meer zal vergeten?

De scholieren kunnen hun tekst of tekening laten publiceren op de blog www.de5vragen.com. Leraren kunnen natuurlijk ook deelnemen met hun klas. “Nu de scholen gesloten zijn, wilden we ook vanuit de Faculteit Letteren bekijken hoe we leerlingen zinvolle lees- en schrijfoefeningen kunnen meegeven”, zegt professor Kris Van Den Branden, initiatiefnemer van dit project. “De eerste reacties die we krijgen van zowel leerkrachten, als scholieren zijn heel positief. De jongeren zijn niet alleen geprikkeld door de vragen die we hen voorschotelen, ze appreciëren ook het vrijblijvende karakter van het initiatief”, aldus de professor.

Hartverwarmende reacties

Heel wat Leuvense scholieren plaatsten alvast hartverwarmende reacties op de blog. “Deze week heb ik gezien in welke omstandigheden we elkaar blijven steunen en dat maakt elkaar gelukkig”, zegt de 14-jarige Mette. “Vele mensen dachten voor deze coronatijden alleen maar aan zichzelf, maar nu moeten we samen zorgen voor de gezondheid van iedereen, dus allemaal ons verstand gebruiken en ons eigen belang aan de kant schuiven”, schrijft de 17-jarige Fran. “Ik heb geleerd dat mensen echt solidair kunnen zijn, er kunnen zijn voor elkaar. Het lijkt alleen alsof we er nooit eerder tijd voor hadden”, aldus de 17-jarige Gwenn. “Als je aan mij vraagt wat er écht telt in het leven, dan is mijn antwoord: mijn familie, mijn vrienden en gewoon samen is iets leuks doen”, schrijft de 16-jarige Lore. “Zelf naar school gaan is wel veel beter, want dan kan je meer en beter uitleg vragen als je iets niet snapt”, besluit de 13-jarige Kijara.

Scholieren die zelf nog een reactie willen schrijven in tijden van corona, kunnen dat doen via www.de5vragen.com.