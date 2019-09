Scholier krijgt klappen ADPW

17 september 2019

12u45 0

Een 15-jarige scholier uit Zaventem kreeg maandagnamiddag in de Diestsestraat in Leuven klappen van een andere jongeman. Het slachtoffer hield aan het voorval een flinke bloedneus over en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De dader, een jongen waar het slachtoffer eerder al problemen mee had, ging er vandoor. Er werd proces-verbaal opgesteld.