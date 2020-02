Schoenwinkel Avance sluit de deuren: “De reden? Online concurrentie, mobiliteitsaanpassingen en stijgende huurprijzen in Leuven” EDLL

10 februari 2020

14u39 0 Leuven De schoenwinkelketen Avance sluit de deuren in de Diestsestraat in Leuven. Ook de vestigingen in Diest en Tielt-Winge gaan voorgoed dicht. De drie filialen blijken te verlieslatend voor uitbater Cardi Fashion Group. Online concurrentie, stijgende huurprijzen en mobiliteitsaanpassingen deden de winkel in Leuven de das om.

“Totale uitverkoop wegens stopzetting”, dat lees je momenteel op de ruiten van schoenwinkel Avance in Leuven. De vestiging in de Diestsestraat gaat voorgoed dicht. Dirk Peumans en Caroline De Backer van Cardi Fashion Group namen drie jaar geleden dertien filialen over van Euro Shoe Group, waaronder de vestiging van Avance in de Diestsestraat in Leuven. Zij wilden komaf maken met het keten-imago en nieuw leven blazen in de schoenwinkels. Maar dat is niet overal gelukt.

De vestigingen in Leuven, Diest en Tielt-Winge blijken te verlieslatend en sluiten daarom permanent de deuren. “De vestiging in Leuven had te lage bezoekersaantallen. De online concurrentie is één zaak, maar ook de huurprijzen in Leuven blijven alsmaar stijgen. Door de mobiliteitsaanpassingen in Leuven komen er gewoon minder bezoekers naar de stad”, zegt Caroline De Backer van Cardi Fashion Group. “Wanneer de winkel in Leuven exact de deuren sluit, is momenteel nog onduidelijk. We zoeken nog een overnemer. De winkel is sowieso wel nog tot het einde van deze maand open”, aldus Caroline.

Ondanks dat de solden voorbij zijn, vind je bij Avance in Leuven momenteel nog een totale uitverkoop met kortingen tot 70%.