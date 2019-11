Scheutsite toneel voor grote rampoefening Kim Aerts

08 november 2019

16u49 0 Leuven Tijdens een groots opgezette rampoefening op de Scheutsite in Kessel-Lo is vrijdag een situatie geënsceneerd waarbij een handvol extremisten een aanval op een asielcentrum pleegde. Er namen 85 mensen deel aan de rampoefening.

Tenminste één keer per jaar houden de verschillende disciplines actief in het Leuvense een multidisciplinaire oefening om de bestaande noodplanning te testen en waar nodig bij te sturen. De belangrijkste focus van deze oefening ligt op de samenwerking in operationele coördinatie tussen de verschillende diensten bij een incident. “Deze oefeningen zijn heel belangrijk. We leren wat goed loopt of wat verbeterd kan worden. Samenwerking is cruciaal bij hulpverlening en het is door te oefenen dat we bestaande noodplannen kunnen perfectioneren”, verduidelijkt burgemeester Mohamed Ridouani.

Gijzelaars

Het gehele oefenterrein was vrijdag afgesloten. In de oefening werd een situatie geënsceneerd waarbij een handvol extremisten een aanval op een asielcentrum uitvoerde. Tijdens de aanval werd er geschoten en werden er gijzelaars genomen. Er werd ook brand gesticht in het gebouw en de rook was al van ver zichtbaar. Hulp- en veiligheidsdiensten moesten samenwerken om het gebouw veilig te stellen, de gewonden te evacueren en de brand onder controle te krijgen. De Scheutsite werd recent aangekocht door de stad Leuven en krijgt in 2020 een nieuwe bestemming. Met vijf verdiepingen en een oppervlakte van 5.256 vierkante meter biedt het gebouw heel wat mogelijkheden voor een realistische oefening.