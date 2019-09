Schepen Wadera zoekt groene inspiratie: “42 % van Leuven ingenomen door groen. Maar dat kan nog beter” Bart Mertens

11u51 0 Leuven Liefst 42 % van de ruimte in Leuven wordt ingenomen door groen. Dat laat schepen Lalynn Wadera (sp.a) weten die een oproep doet aan de Leuvenaars om het in de toekomst nog beter te doen. “Momenteel is van alle centrumsteden enkel Genk groener dan Leuven”, klinkt het.

Schepen van Groen Lalynn Wadera (sp.a) heeft de ambitie om Leuven de komende jaren nog meer te vergroenen. Nog meer, want momenteel wordt 42 % van de ruimte in Leuven ingenomen door bomen en ander groen. “Van alle centrumsteden laten we enkel Genk voorgaan. Leuven staat dus op een mooie tweede plaats”, zegt schepen Wadera.

Geveltuinen

“Daar wil ik als schepen van Openbaar Groen graag verder mee aan de slag want Leuven heeft openbaar groen nodig. Voor rust en ontspanning maar ook voor zuurstof en verkoeling. Ik denk onder meer aan meer bomen, geveltuinen en groenslingers. Ik wil de Leuvenaars ook graag betrekken bij de verdere vergroening van onze stad. Daarom lanceer ik een oproep aan alle Leuvenaars om suggesties en ideeën te delen met mij zodat we verder werk kunnen maken van een nog groener Leuven. Voorstellen zijn welkom op lalynn.wadera@leuven.be.”