Schepen Wadera (sp.a) reageert op extra geld voor Leuvens onderwijs: “Blij met 5,5 miljoen euro van Vlaanderen” Bart Mertens

21 december 2019

15u30 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur is tevreden dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 5,5 miljoen euro pompt in het Leuvense onderwijs. “De site aan de Parkpoort krijgt een ware metamorfose, mede dankzij dit geld. Maar ook de stad Leuven investeert 6 miljoen euro”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a).

Het Leuvense onderwijs krijgt extra geld voor verbouwingswerken. Dat maakte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zopas bekend. In totaal investeert de minister 105 miljoen euro in 185 schoolbouwprojecten. Daarvan gaat 5,5 miljoen euro naar Leuvense basis- en secundaire scholen. Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a) is blij met de middelen die van Vlaanderen naar Leuven vloeien want er staat één en ander te gebeuren in de hoofdstad van Vlaams-Brabant inzake onderwijs. “We zijn blij met deze tussenkomst van Vlaanderen. Onze scholen doen enorm veel inspanningen om de leerkrachten en leerlingen voldoende en kwaliteitsvolle ruimte te geven. Met deze middelen schakelt men een versnelling hoger voor innovatief onderwijs met aandacht voor kwaliteitsvol leren en groeikansen op maat van elk kind. Vanuit de stad ondersteunen wij hen daarin door hun netwerk te versterken en hen met allerlei expertise te inspireren.”

De site aan de Parkpoort ondergaat een ware metamorfose met veel aandacht voor duurzaam bouwen Schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a)

Verbouwingen

De stad Leuven gaat ook zelf 6 miljoen euro investeren in de grootschalige verbouwingswerken die de stad de komende legislatuur doet aan de stedelijke scholen SKLO (gewoon basisonderwijs) en Parkschool (buitengewoon onderwijs). “Van de Vlaamse middelen gaat er ook 4,8 miljoen euro als subsidie naar het project. De site aan de Parkpoort ondergaat een ware metamorfose met veel aandacht voor duurzaam bouwen. Buiten de schooluren is het de bedoeling dat de gebouwen open staan voor de buurt en voor verenigingen. De plannen liggen klaar”, zegt schepen Wadera nog die tevreden is dat er ook voor het Heilig Hartinstituut, De Wijnpers, De Twijg en Steinerschool De Zonnewijzer middelen worden vrijgemaakt door de Vlaamse overheid.