Schepen Vansina waarschuwt voor malafide site die uittreksels vraagt ADPW

15 november 2019

16u49 1

Schepen van Burgerzaken Dirk Vansina (CD&V) waarschuwt voor een malafide site die je aanbiedt om het uittreksel van je strafregister aan te vragen, tegen een betaling van 27,5 euro. “Een uittreksel van je strafregister kan je gratis bekomen via het e-loket van de stad Leuven. Je hoeft daarvoor zelfs niet naar het stadskantoor te komen. Je ontvangt het uittreksel in je mailbox, meestal onmiddellijk. In functie van het model van attest dat je nodig hebt, kan het enkele dagen duren. Momenteel circuleert er echter een malafide site die je aanbiedt om het uittreksel voor jou aan te vragen. Maar dan tegen betaling van 27,5 euro. Veel geld voor iets wat je sneller, gemakkelijker en gratis zelf kan aanvragen. Bovendien vraagt men ook een kopie van je ID in te scannen en te mailen”, zegt Vansina.

“De site ziet er heel professioneel uit. Ik wil de Leuvenaars waarschuwen dat men probeert je op een gemakkelijke manier geld afhandig te maken. Ga er niet op in”, luidt de boodschap van schepen Vansina.