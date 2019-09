Schepen Vansina geeft spectaculaire 'eerste spadesteek' Bart Mertens

24 september 2019

12u00 0 Leuven De komende jaren worden in de Benedestad heel wat straten heraangelegd. Die opwaardering ging gisteren behoorlijk spectaculair van start met een kleine stunt van schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

Het was de eerste spadesteek van een opwaardering die de Benedenstad nieuwe impulsen moet geven in de toekomst. De Mechelsestraat en de Lei worden bijvoorbeeld heringericht met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en extra groen. Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken, gaf meteen het goede voorbeeld en kroop zelf achter het stuur van een werfmachine om de eerste spadesteek in de grond te steken.

"In totaal gaat het om een investering van 4.700.000 euro voor de Mechelsestraat, de Lei, de Voorzorgstraat, de Biezenstraat en de Van Waeyenberghlaan. Aquafin investeert ook nog 3.000.000 euro voor de riolering van de Biezenstraat en de Van Waeyenberghlaan. Ook de heraanleg van andere straten zoals de Heilige-Geeststraat, Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Kaboutermansstraat wordt voorbereid. De Mechelsestraat en de Lei worden overigens heringericht als woonerf. Het bleek helaas niet mogelijk om bomen te planten in de Mechelsestraat omwille van de nutsleidingen in de ondergrond. Maar er komen grote plantenbakken met zitmogelijkheid en tegen de gevel van het voormalige Belgacomgebouw komen klimplanten. De bewoners kunnen ook geveltuintjes planten", besluit schepen Dirk Vansina (CD&V). De werkzaamheden in de Mechelsestraat en de Lei zijn vermoedelijk klaar tegen het einde van 2020. (BMK)