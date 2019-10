Schepen Vansina (CD&V): “Geen extra parkeerplaatsen op De Becker Remyplein” Bart Mertens

29 oktober 2019

19u40 0 Leuven De handelaars van het Baron August de Becker Remyplein in Kessel-Lo willen meer parkeerplaatsen. Met een petitie willen ze die vraag kracht bijzetten maar het Leuvense stadsbestuur is niet van plan om veel wijzigingen door te voeren. “De pleinfunctie moet behouden blijven”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

De handelaars van het Baron August de Becker Remyplein in Kessel-Lo kregen deze week nog de steun van Open Vld in hun vraag naar meer parkeerplaatsen op het plein. De oppositiepartij pleit voor een doordachte visie op langere termijn met meer groen en ruimte voor parkeerplaatsen maar ziet op korte termijn geen probleem in extra parkeerplaatsen. “De middenstand trekt samen met de buurtbewoners aan de alarmbel”, klinkt het bij Open Vld. “Door een aantal ingrepen op en rond het plein is de mogelijkheid tot parkeren met de wagen flink ingeperkt. Op korte termijn zou het goed zijn dat het ingekrompen aanbod van parkeerplaatsen tijdelijk wordt gecompenseerd.”

Kortparkeren

De protesterende buurtbewoners en handelaars moeten ondanks de petitie die ze lanceerden niet rekenen op ingrijpende maatregelen op korte termijn. Schepen Vansina wil wel bekijken of er meer ruimte kan komen voor kortparkeren maar dat zou dan wel ten koste gaan van de huidige parkeerplaatsen. “De pleinfunctie moet behouden blijven”, zegt schepen Vansina (CD&V). Het stadsbestuur is wel bereid om het Baron August de Becker Remyplein een kleine opfrisbeurt te geven in afwachting van een volledige heraanleg maar die is nog niet meteen aan de orde.