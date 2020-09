Schepen van Zorg Bieke Verlinden (sp.a) over knuffelen in woonzorgcentra: “Voorzichtigheid blijft de norm” Bart Mertens

07 september 2020

18u00 0 Leuven Vanaf vandaag mag er weer geknuffeld worden in de woonzorgcentra maar in de Leuvense woonzorgcentra onder de hoede van het stadsbestuur blijft voorzichtigheid de norm. “We gaan er niet als een agent op staan kijken maar het blijft wel de bedoeling dat mensen erg voorzichtig blijven tijdens een bezoek”, zegt schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (sp.a).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Knuffelen is opnieuw toegestaan in woonzorgcentra maar wat betekent dat in de praktijk? In elk woonzorgcentrum zijn de regels uiteraard een beetje anders en dat is niet onlogisch want niet elk gebouw laat dezelfde versoepelingen toe voor een bezoek aan opa of oma. Toch blijft het voorzichtigheidsprincipe van toepassing en lijkt echt knuffelen toch nog niet de orde van de dag. Dat is alvast zo in de woonzorgcentra onder de hoede van de stad Leuven waar de versoepelingen vanaf morgen van kracht gaan. “Er komt inderdaad een versoepeling”, vertelt schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (sp.a). “Er mag bijvoorbeeld bezoek ontvangen worden op de kamer van de bewoner of bewoonster. Toch is het niet de bedoeling dat er uitgebreid geknuffeld wordt vanaf nu want het voorzichtigheidsprincipe blijft de lijn. Afstand houden is een wapen in de strijd tegen corona. We gaan niets zeggen als iemand eens over de rug wrijft van een bewoner of de schouder eens aanraakt maar echt uitgebreid knuffelen is toch niet aan te raden. Het virus is nog niet weg. Je mag ook buiten gaan wandelen met oma of opa maar het is niet de bedoeling om naar een drukke locatie te gaan. Voorzichtig blijven, is de regel en we rekenen op het gezond verstand van de mensen om samen de strijd te winnen tegen het coronavirus.”