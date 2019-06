Schepen Van Oppens wil persoonlijk portaal maken van stadswebsite Bart Mertens

18u30 0 Leuven Schepen Thomas Van Oppens (Groen) heeft plannen om de website van de stad Leuven gebruiksvriendelijker te maken om de digitale dienstverlening te verbeteren. “Ik wil voor de stad Leuven de overstap maken naar een website waarop je kan inloggen en toegang hebt tot een persoonlijk portaal”, klinkt het ambitieus.

Het is een evidentie om op je smartphone de weersvoorspellingen te raadplegen, je trein op te zoeken of nieuwe schoenen te kopen. Wat je er ook van vindt, het is de manier van leven van vandaag. We kunnen steeds meer en het kan steeds sneller. Die manier van leven creëert vanzelfsprekend verwachtingen naar de stad toe. Je hebt de stadsdiensten vaker nodig dan je op het eerste zicht denkt. Om je paspoort of een bouwvergunning aan te vragen bijvoorbeeld. Maar ook om een geboorte aan te geven, materiaal te ontlenen, je kinderen in te schrijven voor een sportkamp of tickets te kopen voor een voorstelling in de Schouwburg. Digitaal wordt steeds meer mogelijk en ook de stad zal zich moeten aanpassen”, zegt schepen Van Oppens (Groen).

Inloggen

Blijft de vraag: is die evolutie wel mogelijk met de huidige website van de stad Leuven? “Dat vereist uiteraard een andere omgeving dan de huidige website”, geeft de schepen toe. “Als er iets is dat alle grote websites van vandaag gemeen hebben dan is het dat ze je vragen om in te loggen. Hierdoor heb je als bezoeker veel meer mogelijkheden en is het bezoek aan de website afgestemd op je persoonlijke noden. Ik wil voor de stad Leuven de overstap maken naar een website waarop je kan inloggen en toegang hebt tot een persoonlijk portaal. Daar kan je al je aanvragen regelen maar ook in een oogopslag de status van je aanvragen opvolgen, net zoals je de verzending van een pakje opvolgt. En je zou meteen ook een schatting mee moeten krijgen over de timing van je bouwaanvraag of je nieuwe identiteitskaart.”

De nieuwe website is nog niet voor morgen of overmorgen maar Thomas Van Oppens is vastbesloten om er zo snel mogelijk werk van te maken. “De overgang naar zo’n persoonlijk portaal zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Niet alleen vereist het creëren van zo’n website veel tijd maar ook de onderliggende processen zullen ook moeten aangepast, gedigitaliseerd en -waar mogelijk- verbeterd worden. Als deze processen vlotter gaan, zal ook de looptijd van processen verminderen. Een efficiëntere overheid is mogelijk maar het vraagt natuurlijk wel enige tijd en moeite om dit te bereiken.”