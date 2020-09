Schepen Van Oppens laat zwerfvuilnis verwijderen aan Dirk Boutslaan Bart Mertens

17 september 2020

18u00 0 Leuven Schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen) heeft de zwerfvuilnis laten verwijderen in de Dirk Boutslaan in Leuven. Er stonden enkele zakken aan de containers en de schepen gaf de bevoegde diensten meteen opdracht om het afval op te halen.

De stad Leuven maakt van de strijd tegen zwerfvuilnis een prioriteit. In 2019 daalde de hoeveelheid afval al sterk en op twee jaar tijd is er zelfs sprake van een halvering aan glascontainers. “In 2017 werd er 525 ton zwerfvuilnis opgeruimd, in 2018 501 ton en in 2019 was dat nog maar 475 ton”, liet schepen Van Oppens eerder dit jaar al optekenen. “Ook de hoeveelheid afval in vuilnisbakjes op straat is afgenomen nadat het de voorbije jaren in stijgende lijn zat. In 2019 werd er 601 ton afval in de vuilnisbakjes op straat ingezameld, ofwel 5,8 kg per inwoner. In 2018 was dat nog 660 ton, ofwel 6,5 kg per inwoner. Onze beslissing om een aantal vuilnisbakjes weg te halen, heeft overigens niet geleid tot meer sluikstorten.” De stad Leuven blijft oproepen om geen afval op straat of in de berm te gooien en zwerfvuil te melden via www.leuven.be/zwerfvuil.