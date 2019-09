Schepen Van Oppens (Groen) draait dagje mee met straatvegers Bart Mertens

05 september 2019

17u18 0 Leuven De stad Leuven moet meer inspanningen doen aan de netheid van de straten. Dat bleek in het verleden al uit de Stadsmonitor die peilt naar de tevredenheid van de inwoners. Schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen) draaide vandaag al een dagje mee met de Leuvense straatvegers om werk te maken van een properder Leuven.

Propere straten en voetpaden…inwoners van Leuven zijn er niet ongevoelig voor, zo bleek eerder al uit de Stadsmonitor. Die enquête bevraagt de Leuvenaars over tal van onderwerpen waaronder ook de netheid van de stad. Tijdens de vorige legislatuur liet burgemeester Louis Tobback (sp.a) al opmerken dat de netheid van de stad een aandachtspunt moest worden nadat de inwoners een signaal in die richting gaven in de meest recente Stadsmonitor. Schepen Thomas Van Oppens, bevoegd voor Stadsreiniging in het nieuwe bestuur, is vast van plan om werk te maken van een nog properder Leuven. Om zijn voornemen kracht bij te zetten, draaide hij vandaag al een dagje mee met de straatvegers van de Leuvense reinigingsdienst.