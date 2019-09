Schepen Van Oppens (Groen) draait dagje mee met straatvegers. “Strijden tegen sigarettenpeuken”, klinkt het Bart Mertens

05 september 2019

17u18 2 Leuven De stad Leuven moet meer inspanningen doen aan de netheid van de straten. Dat bleek al uit de Stadsmonitor. Schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen) draaide vandaag een dagje mee met de straatvegers om werk te maken van een properder Leuven. “We binden de strijd aan tegen sigarettenpeuken”, klinkt het.

Propere straten en voetpaden…inwoners van Leuven zijn er niet ongevoelig voor, zo bleek eerder al uit de Stadsmonitor. Die enquête bevraagt de Leuvenaars over tal van onderwerpen waaronder ook de netheid van de stad. Tijdens de vorige legislatuur liet burgemeester Louis Tobback (sp.a) al opmerken dat de netheid van de stad een aandachtspunt moest worden nadat de inwoners een signaal in die richting gaven in de meest recente Stadsmonitor. Schepen Thomas Van Oppens, bevoegd voor Stadsreiniging in het nieuwe bestuur, is vast van plan om werk te maken van een nog properder Leuven. Om zijn voornemen kracht bij te zetten, draaide hij vandaag al een dagje mee met de straatvegers van de Leuvense reinigingsdienst.

“Ik kom vooral heel veel sigarettenpeuken tegen op de Leuvense straten”, zegt schepen Van Oppens. “We hebben dat probleem al onder de aandacht gebracht met het programma Make Belgium Great Again maar ook het stadsbestuur gaat actie ondernemen. We binden de strijd aan tegen sigarettenpeuken.” Meer concreet komen er speciale vuilnisbakken met gleuven voor sigarettenpeuken. De stad Leuven wil ook een sensibiliseringscampagne lanceren en op termijn is er zelfs sprake van boetes voor rokers die hun peuk op de grond gooien.