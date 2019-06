Schepen Van Hoof (CD&V) duidelijk over Broeksite. “Maakwinkels of retail met een sausje? Tweede optie is onbespreekbaar voor Leuven” Bart Mertens

25 juni 2019

19u00 0 Leuven De stad Leuven is niet van plan om de plannen van project Broeksite in Machelen –het nieuwe Uplace zeg maar- zomaar te aanvaarden. Dat heeft schepen van Handel Els Van Hoof duidelijk gemaakt op de Leuvense gemeenteraad. “Traditionele retail met sausje van maakwinkels over is onbespreekbaar”, klinkt het.

Wat gaan de nieuwe plannen op de gronden van het afgevoerde Uplace in Machelen werkelijk opleveren? Die vraag stelt de stad Leuven zich nu project Broeksite op de voorgrond is getreden. De basis van het nieuwe project is een bedrijvencentrum van 60.000 vierkante meter groot dat verweven wordt met een retailzone met maakwinkels met een totale oppervlakte van 55.000 vierkante meter, onder de vorm van thema-huizen en dit alles rondom een 25.000 vierkante meter groot park. Klinkt alvast meer aanvaardbaar voor de stad Leuven dan de traditionele retailzone die Uplace zou worden, maar schepen Els Van Hoof (CD&V) laat er geen twijfel over bestaan dat Leuven staalharde garanties eist.

Vaag verhaal

“Het is een vaag verhaal. We krijgen amper voorbeelden over wat die maakwinkels dan wel zouden moeten worden”, klinkt het argwanend. “Als je sportschoenen verkoopt en je laat een filmpje draaien over het productieproces van die schoenen…heb je dan een maakwinkel of een traditionele schoenenwinkel? Volgens mij het tweede. De stad Leuven wil garanties. Als die maakwinkels uiteindelijk traditionele retail worden met een maaksausje over dan zullen we niet aarzelen om juridische stappen te ondernemen. Dat is bij deze alvast één garantie. Voor de stad Leuven is een traditionele retailontwikkeling op die locatie onbespreekbaar want dat is een bedreigingen voor de Leuvense handelskern.”