Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) haalt de mosterd bij Unizo en lanceert een nieuw woord: ‘pintelhieren’ Bart Mertens

25 januari 2020

11u45 0 Leuven De Leuvense schepen Johan Geleyns (CD&V) wil naar eigen zeggen een echte partner zijn voor de Leuvense horeca en lanceert een nieuw woord om dat voornemen kracht bij te zetten. Met ‘pintelhieren’ hoopt Geleyns dat zoveel mogelijk mensen zich bewust zijn van het feit dat horeca de levensader is van een gezonde handelsstad.

“Ik wil ‘pintelhieren’ inderdaad lanceren als een nieuw woord”, zegt schepen Geleyns (CD&V) die recentelijk de fakkel overnam als Leuvens schepen van Handel van partijgenote Els Van Hoof die ging zetelen in het federale parlement. Johan Geleyns komt uit een familie van landbouwers en geeft blijk van veel begrip voor de aandachtspunten in de horecasector. “Ik wil als schepen een echte partner zijn voor de handel maar evenzeer voor de horeca. Met ‘pintelhieren’ wil ik het belang van de horeca benadrukken in een handelsstad. Ik nodig iedereen uit om te genieten en ‘te pintelhieren’ in de vele zaken die Leuven rijk is, uiteraard met mate wat dat ‘pintelhieren’ betreft. Wat mij betreft straalt het woord plezier en positivisme uit.”

Uiteraard is ‘pintelhieren’ geen echt nieuw woord maar eerder een afgeleide term van ‘winkelhieren’, een woord dat gelanceerd werd door Unizo. Schepen Geleyns geeft dan ook met plezier toe dat hij de mosterd haalde bij Unizo maar dat maakt de boodschap niet minder waardevol volgens de landbouwer uit Wilsele die weet wat het is om als zelfstandige door het leven te gaan. Met ‘winkelhieren’ wou Unizo een extra wapen in de strijd tegen de e-commerce gooien en de consument bewust maken van het belang van lokaal shoppen. Unizo kon met de lancering van ‘winkelhieren’ alvast rekenen op de nodige belangstelling want het woord werd zelfs verkozen tot het woord van 2019 met 33 % van de stemmen. Daardoor verschijnt het woord in de digitale versie van de Dikke Van Dale en liet het de verwachte kandidaat-winnaar ‘klimaatspijbelaar’ achter zich.