Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) reageert op komst nieuwe IKEA-winkel: “Positief nieuws over handel in Leuven mag ook van de daken geschreeuwd worden” EDLL

15 augustus 2019

12u27 0 Leuven Het aantal zaken dat in Leuven sluit gaat vaak over de tongen. Maar er komen er ook heel wat bij. De recent aangekondigde komst van de nieuwe pop-upwinkel van IKEA bewijst het potentieel van Leuven als winkelstad, volgens Schepen van Handel, Els Van Hoof.

Gisteren het onderwerp bij uitstek: IKEA opent op 9 september een nieuwe winkel op de Bondgenotenlaan in Leuven, meer bepaald in het pand waar vroeger kledingzaak Mexx gevestigd was. Heel wat Leuvenaars reageerden uitgelaten op sociale media. “Positief nieuws over de handel in Leuven mag ook van de daken geschreeuwd worden”, klinkt het bij Schepen van Handel, Els Van Hoof.

“Blokker opende een aantal maanden geleden zijn eerste nieuwe stadsconcept in de Diestsestraat en nu opent IKEA zijn eerste stadswinkel in Leuven. Ook Weekday kwam naar Leuven met een vestiging. Ook al zijn dit ketens, ze geloven duidelijk in Leuven en trekken de grote massa naar de stad, die interessant is voor onze middenstand en horeca”, aldus Els Van Hoof. De pop-upwinkel van IKEA is niet de enige zaak die in september de deuren opent. Ook de nieuwe Wasbar neemt eind september zijn intrek in het voormalig pand van Lilas Mode, op de hoek tussen de Tiensestraat en de Savoyestraat.