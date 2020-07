Schepen Lies Corneillie (Groen) reageert op actie PVDA in Mechelsestraat: “Foute informatie!” Bart Mertens

31 juli 2020

14u00 3 Leuven PVDA voert vandaag actie in de Mechelsestraat in Leuven om uitstel te bekomen voor vier Leuvenaars die op straat terecht dreigen te komen. Hoewel de bewoners zes maanden de tijd kregen om nieuw onderdak te vinden, vraagt Line De Witte (PVDA) om de uithuiszetting tijdelijk tegen te houden met een burgemeestersbesluit. Volgens schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) is dat wettelijk niet mogelijk.

PVDA vroeg gisteren al dat het Leuvense stadsbestuur ingrijpt tegen de dreigende uithuiszetting van vier Leuvenaars en voert vandaag actie aan het pand in de Mechelsestraat. De bewoners kregen weliswaar zes maanden de tijd om een nieuwe woning te vinden maar omwille van het coronavirus konden ze drie maanden lang geen enkele afspraak maken. Daarom pleit oppositiepartij PVDA voor drie maanden uitstel en stelt gemeenteraadslid Line De Witte voor om de afbraak van het gebouw tijdelijk tegen te houden met een burgemeestersbesluit.

Politiek verhaal

Schepen van Wonen Lies Corneillie ging eerder al in gesprek met de betrokken huurders die 31 juli kregen als einddatum voor hun huurcontracten die in februari werden opgezegd. “Ik heb de mensen ontvangen en geïnformeerd over hun rechten en uitgelegd dat ze terecht kunnen bij de Huurdersbond, het Woonanker en het OCMW. Ik heb toen ook verteld dat we als stad niet gemachtigd zijn om stappen te zetten inzake de huurcontracten maar beloofde wel om de zaak te melden bij de Vlaamse ombudsman. Ik heb alle begrip voor de bewoners die de voorbije maanden in een moeilijke situatie op zoek moeten gaan naar een nieuwe woning.”

Uitstel

“Minder begrip heb ik voor de actie van PVDA die het verhaal van deze bewoners gebruikt voor hun politiek verhaal en hen foute informatie geeft. De burgemeester heeft geen enkele wettelijke bevoegdheid om via een burgemeestersbesluit uitstel voor huurders te eisen. Daarnaast verleende de stad aan de nieuwe eigenaar een vergunning voor de sloop van vijf niet-vergunde studio’s. Na de werkzaamheden zullen er nog 8 studio’s zijn in plaats van 13. Er is dus geen sprake van sloop en nieuwbouw.”